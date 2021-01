Atac e il piano per i mezzi di trasporto | scuola sicura ma il tragitto decisamente meno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Le segnalazioni dei cittadini romani in merito agli assembramenti suidisono una vergogna per l’intera Capitale. Oltre a mostrare una pessima gestione della pandemia, preoccupano famiglie e studenti che da ieri si sono messi lo zaino sulle spalle per tornare in classe. Le ultime foto, pubblicate sulla pagina di Welcome to Favelas, mostrano autobus completamente pieni e denotano un fallimento del tanto decantato “sicuri“. Leggi anche:, oggi nel Lazio si torna tra i banchi ma… gli studenti protestano: “sì ma non così” Prima del rientro in classe per le Scuole Superiori era stato disposto unper rendere gli spostamenti suidipiù sicuri. Si parlava di più controllori che ...