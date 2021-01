Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 18 gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 18 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Mina Settembre hanno totalizzato in media 5824 spettatori, 24.78% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3215 spettatori (18.98%). Il film I Mercenari 2 su Italia1 ha avuto 1470 spettatori (5.82%); su Rai2 lo speciale TG2 Post si è portato a casa 848 spettatori (3.19%), mentre la puntata di Report su Rai3 1289 spettatori (5.05%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1101 spettatori (5.64%), mentre su La7 lo Speciale TgLa7 ha avuto 838 spettatori (3.28%). Ascolti tv Access prime ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 19 gennaio 2021): idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Mina Settembre hanno totalizzato in media 5824 spettatori, 24.78% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3215 spettatori (18.98%). Il film I Mercenari 2 su Italia1 ha avuto 1470 spettatori (5.82%); su Rai2 lo speciale TG2 Post si è portato a casa 848 spettatori (3.19%), mentre la puntata di Report su Rai3 1289 spettatori (5.05%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1101 spettatori (5.64%), mentre su La7 lo Speciale TgLa7 ha avuto 838 spettatori (3.28%).tv Access prime ...

