Antitrust: 10 mln di multa a TicketOne, abuso posizione dominante (Di martedì 19 gennaio 2021) L Antitrust ha ha multato per oltre 10 milioni il gruppo Cts Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante . La societ , che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 gennaio 2021) Lha hato per oltre 10 milioni il gruppo Cts Eventim-perdi. La societ , che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi dal ...

L’ Antitrust ha ha multato per oltre 10 milioni il gruppo Cts Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante . La società, che opera nel mercato ...

E-commerce, Antitrust: sanzione di 1 mln a Sixthcontinent per inottemperanza

La piattaforma di e-commerce Sixthcontinent Europe S.r.l. ha violato il provvedimento cautelare dell’Autorità che disponeva la sospensione provvisoria delle attività per bloccare gli account dei consu ...

La piattaforma di e-commerce Sixthcontinent Europe S.r.l. ha violato il provvedimento cautelare dell'Autorità che disponeva la sospensione provvisoria delle attività per bloccare gli account dei consu ...