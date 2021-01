Andrea Zelletta furioso contro il GF Vip 5: “Siamo essere umani” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il modo in cui Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip 5, affermando che si trattava di due settimane in più (mentre sono tre) e soprattutto non dando ai ragazzi la data della finale, ha dato molto fastidio ai concorrenti. Soprattutto ad alcuni di loro. Tra questi, uno dei più arrabbiati era senza dubbio Andrea Zelletta. L’ultima diretta del GF Vip 5 accende gli animi Solitamente molto mite, talmente poco avvezzo alle polemiche e alle sfuriate da essere stato denominato “comodino”, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una vera e proprio sfuriata. “Non è tanto una o due settimane che Siamo qui in più” ha tuonato, sfogandosi con l’amica Samantha De Grenet (una delle meno colpite dalla situazione, visto che è entrata appena un mese fa). “Siamo persone umane, però ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) Il modo in cui Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip 5, affermando che si trattava di due settimane in più (mentre sono tre) e soprattutto non dando ai ragazzi la data della finale, ha dato molto fastidio ai concorrenti. Soprattutto ad alcuni di loro. Tra questi, uno dei più arrabbiati era senza dubbio. L’ultima diretta del GF Vip 5 accende gli animi Solitamente molto mite, talmente poco avvezzo alle polemiche e alle sfuriate dastato denominato “comodino”, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una vera e proprio sfuriata. “Non è tanto una o due settimane chequi in più” ha tuonato, sfogandosi con l’amica Samantha De Grenet (una delle meno colpite dalla situazione, visto che è entrata appena un mese fa). “persone umane, però ...

