Andrea Zelletta furioso con la produzione: 'Diteci la verità'. Cosa è successo stanotte (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la puntata, al Grande Fratello Vip Andrea Zelletta se la prende con la produzione del reality, colpevole di non dire la verità ai concorrenti riguardo a quello che accadrà e al tanto discusso prolungamento del gioco. Ma Cosa avrà mai detto l'ex tronista? LEGGI ANCHE — GF vip, letti stravolti dopo la puntata: Pierpaolo e Rosalinda cacciati dai loro letti Al GF Vip, Andrea Zelletta fa un'exploit contro la produzione, rea di non essere stata chiara con i concorrenti riguardo all'allungamento del reality show. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampo Endemol Shine ItalyAndrea Zelletta contro il GF Vip: "diteci la verità" Andiamo con ordine. In serata, mentre era in cucina, Andrea Zelletta si ...

