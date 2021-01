Andrea Pucci | aneddoto su Paolo Ruffini | “Vi dico come ha reagito”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sarà il nuovo conduttore de ‘La pupa e il secchione”. Ed ecco che ha voluto raccontare unsu. Giovedì sarà il giorno de ‘La pupa e il secchione’. Il format infatti tornerà in onda con la nuova stagione a Italia 1. Una nuova edizione dove ci saranno tantissimi novità e

infoitcultura : Andrea Pucci/ 'Mai attratto da una secchiona, io un pupo vecchio: mi piace piacermi' - infoitcultura : La comica interrogazione di Andrea Pucci ai Vip della Casa - fra_debby_1d : Ci sarà anche Giulia tra gli ospiti??#prelemi - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip 5, Andrea Pucci 'interroga' i concorrenti tra risate e...scivoloni! - Ferrara95981769 : @kcceamr @GGgfVip Dopo sto Casino in italia non la vuole nessuno anche andrea Pucci ama tommaso -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pucci

Andrea Pucci sarà il nuovo conduttore de 'La pupa e il secchione". Ed ecco che ha voluto raccontare un aneddoto su Paolo Ruffini.Tutto pronto per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa che torna in onda giovedì 21 gennaio alle ore 21.20 su Italia1. La più grossa novità della stagione in arrivo riguarda la condu ...