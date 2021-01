Andrea Causin, chi è il senatore che potrebbe salvare Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Causin, chi è il senatore che oggi potrebbe far ottenere la fiducia all’esecutivo ancora fortemente in bilico Ore frenetiche al Senato, di Conte per Conte e di apprensioni. Per ora di cena è atteso il voto sulla fiducia. Il governo Conte dovrebbe avere 152 sì con i più ottimisti che si spingono a 158. Dalla parte dell’esecutivo ci saranno anche gli ex del Movimento 5 Stelle e non sono escluse delle sorprese. Secondo fonti di stampa il senatore di Forza Italia Andrea Causin potrebbe sostenere l’esecutivo votando a favore della fiducia. La sua opinione in merito però non si conosce non essendosi ancora espresso e ancora non si sarebbe neanche presentato in aula. Ieri alla Camera ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021), chi è ilche oggifar ottenere la fiducia all’esecutivo ancora fortemente in bilico Ore frenetiche al Senato, dipere di apprensioni. Per ora di cena è atteso il voto sulla fiducia. Il governodovrebbe avere 152 sì con i più ottimisti che si spingono a 158. Dalla parte dell’esecutivo ci saranno anche gli ex del Movimento 5 Stelle e non sono escluse delle sorprese. Secondo fonti di stampa ildi Forza Italiasostenere l’esecutivo votando a favore della fiducia. La sua opinione in merito però non si conosce non essendosi ancora espresso e ancora non si sarebbe neanche presentato in aula. Ieri alla Camera ...

