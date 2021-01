Ana De Armas lascia Ben e logicamente cambia subito hairstyle (Di martedì 19 gennaio 2021) Anno nuovo, vita nuova, hairstyle nuovo. Per Ana De Armas il 2021 inizia con un drastico cambio di look. Archiviata la storia con Ben Affleck, la diva di origine cubana ha stupito tutti con caschetto al mento, frangia corta e eyeliner nero da vamp anni 50. Frangia: come sceglierla e portarla guarda le foto Ana De Armas: nuova vita, nuovo taglio Dopo quasi un anno, la relazione tra Ana De Armas e Ben Affleck giunge al capolinea. Ma il saluto è amichevole, stando ai tabloid l’attrice 32enne di origine cubana e il divo americano 48enne ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 gennaio 2021) Anno nuovo, vita nuova,nuovo. Per Ana Deil 2021 inizia con un drastico cambio di look. Archiviata la storia con Ben Affleck, la diva di origine cubana ha stupito tutti con caschetto al mento, frangia corta e eyeliner nero da vamp anni 50. Frangia: come sceglierla e portarla guarda le foto Ana De: nuova vita, nuovo taglio Dopo quasi un anno, la relazione tra Ana Dee Ben Affleck giunge al capolinea. Ma il saluto è amichevole, stando ai tabloid l’attrice 32enne di origine cubana e il divo americano 48enne ...

gabytIler : pensando ai netturbini che andranno a ritirare la spazzatura fuori casa di ben affleck e dentro troveranno il cartonato di ana de armas - muffvns : RT @_afoolwhodreams: Bene si torna a stannare Ana de Armas alla luce del sole - stringimimalik : RT @dyopamina: non so se mi faccia più ridere il fatto che ben affleck avesse un cartonato di ana de armas in casa o che abbia mandato il f… - muffvns : RT @dyopamina: non so se mi faccia più ridere il fatto che ben affleck avesse un cartonato di ana de armas in casa o che abbia mandato il f… - darksaoirse : che ridere Casey Affleck che butta il cartonato di Ana de Armas, che trash, CHE CRINGE -