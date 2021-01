Amoruso: “Napoli, occhio alla Juve. Non si vince 3-0 contro il Barcellona per caso. Pirlo…” (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex attaccante di Atalanta, Reggina e Juventus, Nicola Amoruso ha parlato della delicata situazione di casa bianconera: “La Juventus non convince ancora - spiega Amoruso a Radio Marte - , contro l’Inter ha giocato una partita brutta sotto ogni punto di vista. Il Napoli arriva da una gran gara, ma deve stare attenta ad una squadra che ha sempre la capacità di reagire, cosa che è mancata contro l’Inter. Ricordiamo che la Juve è riuscita a vincere al Camp Nou contro il Barcellona con un risultato netto di 3-0. Capisco l’inesperienza di Pirlo, ma la società che lo sta aiutando. Una riposta importante deve arrivare soprattutto dai senatori".caption id="attachment 1081351" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex attaccante di Atalanta, Reggina entus, Nicolaha parlato della delicata situazione di casa bianconera: “Lantus non conancora - spiegaa Radio Marte - ,l’Inter ha giocato una partita brutta sotto ogni punto di vista. Ilarriva da una gran gara, ma deve stare attenta ad una squadra che ha sempre la capacità di reagire, cosa che è mancatal’Inter. Ricordiamo che laè riuscita are al Camp Nouilcon un risultato netto di 3-0. Capisco l’inesperienza di Pirlo, ma la società che lo sta aiutando. Una riposta importante deve arrivare soprattutto dai senatori".caption id="attachment 1081351" align="alignnone" ...

