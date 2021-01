Amici, ex ballerino difende Elena d’Amario: “La Celentano ha rosicato” (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si placa la polemica intorno alla maestra Alessandra, dopo aver litigato con la ballerina professionista: spunta la testimonianza di Tony Aglianò L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si placa la polemica intorno alla maestra Alessandra, dopo aver litigato con la ballerina professionista: spunta la testimonianza di Tony Aglianò L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Amici 20, ex discusso ballerino della scuola si scaglia contro Alessandra Celentano: 'Chi si crede di essere, spero… - daunasolaparte : @Volevodirti_28 Se Celentano guardasse queste foto, sicuro lo vorrebbe immediatamente come ballerino ad Amici - artvvniall : Se ad Amici invitassero Liam la Celentano probabilmente adorerebbe le sue doti da ballerino - harrylouhabit : harry styles ad amici sarebbe un cantante o un ballerino? - ElenaCl68592152 : E certo è Giulia che impedisce a Pier Paolo di emergere come ballerino e cantante. Invece quando stava con Elisabet… -