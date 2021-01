Amadeus e il ricordo da pelle d’oca che fa vibrare il cuore | “…da morire”

Leggi su kronic

(Di martedì 19 gennaio 2021)vive da anni una bellissima storia d’amore con Giovanna, splendido il messaggio pubblicato in queste ore sui social.(Instagram)Il prossimo ‘Festival di Sanremo’ si avvicina. Manca ormai poco a quello che rappresenta uno degli eventi più importanti del panorama italiano, seguito in Eurovisione e dunque dalla grande responsabilità per tutto il paese. Al timone ci sarà ancora lui,, che dopo il successo dello scorso anno è stato confermato. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, noto appunto come, è uno dei conduttori che negli anni ha saputo conquistare una larga fetta di pubblico. Sia per la grande simpatia, ma soprattutto per uno stile di conduzione estremamente sobrio che lo vede protagonista ad oggi tutte le sere. ‘L’Eredità‘, infatti, è uno dei programmi di punta delle reti ...