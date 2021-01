Amadeus e Giovanna Civitillo, gli auguri a José: «A te che hai reso la vita bella da morire» (Di martedì 19 gennaio 2021) Il volto di José, figlio unico di Amadeus e Giovanna Civitillo, raramente compare su Instagram. La madre, di norma, lo taglia dalle foto di famiglia, così che la privacy del piccolo possa rimanere salva e i curiosi, al massimo, ne vedano i capelli. Martedì, però, nel giorno del dodicesimo compleanno di José, la Civitillo ha voluto fare un’eccezione. E, sul profilo condiviso insieme al marito, l’unico social, ha pubblicato uno scatto a tre, vecchio di dodici anni. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) Il volto di José, figlio unico di Amadeus e Giovanna Civitillo, raramente compare su Instagram. La madre, di norma, lo taglia dalle foto di famiglia, così che la privacy del piccolo possa rimanere salva e i curiosi, al massimo, ne vedano i capelli. Martedì, però, nel giorno del dodicesimo compleanno di José, la Civitillo ha voluto fare un’eccezione. E, sul profilo condiviso insieme al marito, l’unico social, ha pubblicato uno scatto a tre, vecchio di dodici anni.

sanremorai2021 : RT @rtl1025: ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mia moglie Giovanna Civitillo sul palco di #Sanremo2021? Non lo so, ho paura a chiederlo a mia mog… - infoitcultura : Amadeus, conoscete l’ex moglie? Dietro il loro divorzio c’era Giovanna - AlicePenzavalli : #Amadeus su #Sanremo2021: 'Sì al pubblico e alla sala stampa. Emma e Alessandra Amoroso ospiti? Non ne abbiamo parl… - GalantoMassimo : RT @rtl1025: ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mia moglie Giovanna Civitillo sul palco di #Sanremo2021? Non lo so, ho paura a chiederlo a mia mog… - rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mia moglie Giovanna Civitillo sul palco di #Sanremo2021? Non lo so, ho paura a chiederl… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Giovanna Arisa e Amadeus, "risata imbarazzata". Fonti certe: "Sua moglie Giovanna...". Allusioni intime, la verità Liberoquotidiano.it Amadeus e Giovanna Civitillo, gli auguri a José: «A te che hai reso la vita bella da morire»

L'ex professoressa de «L'Eredità», che di rado mostra sui social il viso del figlio, ha deciso di fare un'eccezione per augurare buon compleanno al neo 12enne. Su Instagram, ha pubblicato una foto di ...

Giovanna e Amadeus, auguri a una persona speciale: la FOTO commuove il web

È un giorno davvero molto importante per Giovanna Civitillo e Amadeus, il figlio José festeggia oggi il suo compleanno, è nato dodici anni fa.

L'ex professoressa de «L'Eredità», che di rado mostra sui social il viso del figlio, ha deciso di fare un'eccezione per augurare buon compleanno al neo 12enne. Su Instagram, ha pubblicato una foto di ...È un giorno davvero molto importante per Giovanna Civitillo e Amadeus, il figlio José festeggia oggi il suo compleanno, è nato dodici anni fa.