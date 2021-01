Altro che Recovery Plan, dall’Ue in arrivo nuove tasse: vogliono 22 miliardi dall’Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Ti danno i soldi con una mano, te li chiedono con l’altra. E di solito quelli che chiedono sono sempre più di quelli che danno. Di chi parliamo? Dell’Europa, che ancora una volta si rivela per la truffa che è. L’Ue sta infatti pensando a 4 nuove supertasse per coprire la spesa del Recovery Plan. Paradossale, no? Si tratta di un’imposta sulle società, i contributi basati sull’iva semplificata, la plastic tax e le entrate derivanti dal sistema di scambio delle quote di emissioni. È tutto contenuto nella decisione del Consiglio Ue n. 2020/2053 del 14 dicembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 424 del 15/12/2020. Come spiega Federico Giuliani su Il Giornale, “si parla di un incremento straordinario e temporaneo dei cosiddetti massimali di gettito Ue per far fronte alle conseguenze economiche ... Leggi su ilparagone (Di martedì 19 gennaio 2021) Ti danno i soldi con una mano, te li chiedono con l’altra. E di solito quelli che chiedono sono sempre più di quelli che danno. Di chi parliamo? Dell’Europa, che ancora una volta si rivela per la truffa che è. L’Ue sta infatti pensando a 4superper coprire la spesa del. Paradossale, no? Si tratta di un’imposta sulle società, i contributi basati sull’iva semplificata, la plastic tax e le entrate derivanti dal sistema di scambio delle quote di emissioni. È tutto contenuto nella decisione del Consiglio Ue n. 2020/2053 del 14 dicembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 424 del 15/12/2020. Come spiega Federico Giuliani su Il Giornale, “si parla di un incremento straordinario e temporaneo dei cosiddetti massimali di gettito Ue per far fronte alle conseguenze economiche ...

