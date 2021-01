"All'armi! Siam..." Brutale prima pagine del "Tempo" contro Renata Polverini: dopo il tradimento, affondata così | Guarda (Di martedì 19 gennaio 2021) Una prima pagina Brutale. Nel mirino c'è Renata Polverini, che ieri, lunedì 18 gennaio, ha di fatto abbandonato e tradito Forza Italia alla Camera per votare la fiducia a Giuseppe Conte. E la prima pagina Brutale è quella de Il Tempo di oggi, martedì 19 gennaio. Come sempre, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis ospita in prima pagina la vignetta di Osho. Ed ecco dunque la Polverini, in quella celebre foto che la ritrae mentre fa il saluto romano con sorrisone stampato in faccia (nelle ultime ore ha derubricato quell'immagine a "un fermo immagine", aggiungendo di non riconoscersi più nella destra di oggi). A corredo della foto, il commento di Osho: "All'armi! All'armi! All'armi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Unapagina. Nel mirino c'è, che ieri, lunedì 18 gennaio, ha di fatto abbandonato e tradito Forza Italia alla Camera per votare la fiducia a Giuseppe Conte. E lapaginaè quella de Ildi oggi, martedì 19 gennaio. Come sempre, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis ospita inpagina la vignetta di Osho. Ed ecco dunque la, in quella celebre foto che la ritrae mentre fa il saluto romano con sorrisone stampato in faccia (nelle ultime ore ha derubricato quell'immagine a "un fermo immagine", aggiungendo di non riconoscersi più nella destra di oggi). A corredo della foto, il commento di Osho: "All'All'All'armi ...

lauraboldrini : Avrebbe compiuto 33 anni oggi. Un pensiero alla sua famiglia, esempio di coraggio nella ricerca di verità. Cont… - Milli19751 : RT @robertosaviano: Un terzo delle 238mila armi vendute alla polizia messicana sono italiane. Dal 2016 a oggi, la vendita di armi all'Egit… - AngeloTani : RT @RetePaceDisarmo: Eccoci! Manca davvero poco all'entrata in vigore del Trattato di proibizione delle armi #nucleari #TPNW! Avete voglia… - FeluchiPaola : RT @RetePaceDisarmo: Eccoci! Manca davvero poco all'entrata in vigore del Trattato di proibizione delle armi #nucleari #TPNW! Avete voglia… - SonSempreIoEh : viste le condizioni disumane nelle carceri come può l'italia vendere armi all'italia? chiediamo il ritiro dell'amba… -