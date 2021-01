Alfonso Signorini imita Maria Teresa Ruta/ "Vergognoso" i social contro il conduttore (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfonso Signorini durante la puntata del Grade Fratello Vip ha imitato Maria Teresa Ruta durante la crisi avuta in settimana. La reazione del pubblico. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)durante la puntata del Grade Fratello Vip hatodurante la crisi avuta in settimana. La reazione del pubblico.

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - streamof_con : RT @riccardochic: qui per ricordarvi che i peggiori e i più squallidi teatrini nella storia della televisione, hanno come protagonista le r… - Blusba : - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa la parodia di Maria Teresa Ruta in crisi. Scoppia la polemica: “Basta, ch… -