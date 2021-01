Alfonso Ciampolillo, chi è?/ Il Senatore che ha votato in extremis grazie al... VAR (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alfonso Ciampolillo, chi è? Il Senatore che ha votato in extremis grazie al... VAR, voto recuperato grazie alla verifica della presidente Casellati con i video. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 20 gennaio 2021), chi è? Ilche hainal... VAR, voto recuperatoalla verifica della presidente Casellati con i video.

g_alo87 : RT @FredMosby_: No, e sono serio, non si dovrebbe fare ironia spicciola sulle istituzioni, semmai bisogna riflettere sul declino etico e ci… - FredMosby_ : No, e sono serio, non si dovrebbe fare ironia spicciola sulle istituzioni, semmai bisogna riflettere sul declino et… - matildesjt : Alfonso Ciampolillo detto lello ??????????#lineanotte - luca_e_mai_piu : RT @Brianza_Trincea: Alfonso Ciampolillo, Lello (Bari,2 febbraio 1972). schierato con il fronte di chi si oppone a misure di contrasto con… - ElisaLT4 : RT @itsmwengo: Alfonso detto Lello Ciampolillo che si presenta alle 22:14, un minuto prima che la Casellati chiudesse la votazione #Senato… -