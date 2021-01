Alex Zanardi | il perito della Procura | “L’incidente non è stato causato dal tir”

(Di martedì 19 gennaio 2021), il: “Incidente nonda tir”in cui è rimasto coinvoltolo scorso 19 giugno non sarebbe collegabile all’invasione di corsia da parte del tir mentre percorreva la statale 146 nel comune di Pienza, in provincia di Siena e sul quale andò a sbattere con la sua hand bike il campione. È la conclusione a cui è arrivato ilRepubblica Dario Vangi, che ha consegnato ai magistrati senesi titolari dell’inchiesta sulun aggiornamentosua precedente perizia, dopo avere sentito le osservazioni dei peritifamigliae dell’autista del tir sulla ...

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi, avvenuto nella strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia, non sarebbe collegabile in alcun modo all’invasione di corsia da parte del tir che stava pe ...Incidente Alex Zanardi, lo scontro non fu causato da invasione di corsia del Tir. Ecco i nuovi dettagli emersi nelle ultime ore in merito alla vincenda.