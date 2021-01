Al Senato sarà impossibile governare | su Renzi prevale il risentimento L’analisi di Migliore Iv

Leggi su formiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’ora è cruciale. Dopo aver incassato 321 voti alla Camera il premier Conte può stare tranquillo fino a un certo punto. Il nodo rimane il. Ma “anche qualora ci dovessero essere i numeri, risulterebbe una maggioranza risicatissima. E certo non si può contare sul voto deiri a vita che non partecipano attivamente alla vita dell’Esecutivo”. Le considerazioni che il deputato di Italia Viva Gennaroa margine dei discorsi tenuti dal premier alle due Camere tracciano una sintesi ben poco lusinghiera delle parole di Conte: “Ormai sembra che si appelli a tutti tranne che a Italia Viva. Preferisce andare alla ricerca dei ‘Mastella’ , allontanando potenziali voti certi come quelli del nostro partito”. Da Iv non “c’è nessun pregiudizio”, ma soltanto il tentativo di “costruire un dialogo sui temi, evitando le ...