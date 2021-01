Aeroporto di Orio, sequestrato un lingotto d’oro da 51mila euro (Di martedì 19 gennaio 2021) I funzionari in servizio alla Sezione Operativa di Orio al Serio e i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni finalizzate al contrasto delle violazioni in tema di valuta e preziosi, hanno rinvenuto, a seguito di ispezione, un lingotto d’oro sul quale è apposta la punzonatura del titolo 998,000, del peso di mille grammi per un valore di 51mila euro circa. Il metallo, nascosto all’interno del bagaglio di un cittadino italiano in partenza per il Portogallo, era trasportato in assenza della necessaria dichiarazione all’U.I.F (Unità di Informazione Finanziaria per Italia) prevista in materia di circolazione dell’oro. Il cittadino è stato sanzionato e l’oro sottoposto a sequestro amministrativo, a garanzia del pagamento della sanzione, che verrà successivamente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) I funzionari in servizio alla Sezione Operativa dial Serio e i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni finalizzate al contrasto delle violazioni in tema di valuta e preziosi, hanno rinvenuto, a seguito di ispezione, unsul quale è apposta la punzonatura del titolo 998,000, del peso di mille grammi per un valore dicirca. Il metallo, nascosto all’interno del bagaglio di un cittadino italiano in partenza per il Portogallo, era trasportato in assenza della necessaria dichiarazione all’U.I.F (Unità di Informazione Finanziaria per Italia) prevista in materia di circolazione dell’oro. Il cittadino è stato sanzionato e l’oro sottoposto a sequestro amministrativo, a garanzia del pagamento della sanzione, che verrà successivamente ...

