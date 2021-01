Aereo per le Rosmello, Rosalinda Cannavò scopre i fan dal Brasile, Giulia Salemi incredula – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Grandi emozioni, oggi, sopra il cielo di Cinecittà: per le Rosmello è giunto un Aereo direttamente dai fan del Brasile! Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono rimaste letteralmente senza parole di fronte alla sorpresa ma ad essere incredula è stata anche un’altra Vippona: Giulia Salemi. Aereo per le Rosmello direttamente dal Brasile I Vipponi si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) Grandi emozioni, oggi, sopra il cielo di Cinecittà: per leè giunto undirettamente dai fan del! Dayane Mello esono rimaste letteralmente senza parole di fronte alla sorpresa ma ad essereè stata anche un’altra Vippona:per ledirettamente dalI Vipponi si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fattoquotidiano : Lonardo in Aula risponde alla Meloni: “Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l’aereo Scilipoti per restare minis… - Pontifex_it : Preghiamo per i nostri fratelli di Sulawesi, in Indonesia, colpiti da un forte terremoto. Il Signore li consoli e s… - ItalyMFA : ??Sospeso il traffico aereo tra #Brasile e #Italia a seguito dell'Ordinanza del Min. Salute. Divieto di ingresso/tr… - heytina99 : RT @stefyorlandobot: Stefania che in pieno hangover e post mental breakdown si siede sulla sedia che le ha portato MTR accavallando la gamb… - infotommizorzi : VIDEO | Aereo per Tommaso con Francesco, Stefania e Zelletta #tzvip #2 -