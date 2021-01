Addio Putin Così Navalny spezza il matrimonio leghista

Leggi su formiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre si consuma la frattura nella maggioranza di governo va in scena un’altra separazione coniugale della politica italiana. Quella che unisce da anni la Lega di Matteo Salvini all’eterno presidente russo Vladimir. A firmare le carte ci ha pensato Marco Zanni, il capo degli europarlamentari leghisti e voce molto ascoltata per la politica estera del partito nonché presidente del Gruppo Identità e Democrazia. La condanna per l’arresto di Alexeiè durissima. “Quanto vissuto negli ultimi mesi sulla vicendaè inaccettabile, la democrazia deve seguire certi principi, certe regole e bene ha fatto l’Ue e gli Stati membri a condannare quanto accaduto. E non possiamo permettere che vicino a noi ci siano Stati con cui cooperiamo e dialoghiamo che utilizzano l’arma giudiziaria o potenzialmente dell’attentato per mettere a ...