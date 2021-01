Addio Napoli, Luigi de Magistris si candida alla presidenza della Calabria (Di martedì 19 gennaio 2021) Luigi de Magistris ha sciolto le riserve: si candiderà come presidente della Regione Calabria. L’ufficialità è arrivata stamattina, 19 gennaio, ma non è ancora chiaro quali saranno le alleanze politiche. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno già dichiarato il loro no, e anche tra le liste civiche c’è divisione. L’attuale sindaco di Napoli ha deciso di scendere in campo a prescindere. Rimarrà comunque primo cittadino del capoluogo campano, carica che ricopre dal 2011, fino al termine del mandato. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una coalizione «al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato». Tra le liste civiche possibili ci sarebbero quelle di Carlo Tansi – Tesoro Calabria, Calabria Pulita e ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021)deha sciolto le riserve: si candiderà come presidenteRegione. L’ufficialità è arrivata stamattina, 19 gennaio, ma non è ancora chiaro quali saranno le alleanze politiche. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno già dichiarato il loro no, e anche tra le liste civiche c’è divisione. L’attuale sindaco diha deciso di scendere in campo a prescindere. Rimarrà comunque primo cittadino del capoluogo campano, carica che ricopre dal 2011, fino al termine del mandato. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una coalizione «al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato». Tra le liste civiche possibili ci sarebbero quelle di Carlo Tansi – TesoroPulita e ...

