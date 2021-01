Addio a Macaluso | amico e maestro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) Con Emanuelese ne va un altro pezzo della storia dell’Italia democratica e repubblicana, un pezzo pregiato e importante, perché Emanuele ha sempre rappresentato quella cultura di sinistra comunista e riformista che ha servito con il massimo del rigore, della passione e dell’intelligenza gli interessi non solo di lavoratori e cittadini più deboli, ma dell’intero Paese. Una estrema lucidità, che dispensava pubblicamente e privatamente - a chi di noi ha avuto la fortuna di frequentarlo - fatta di acutezza di osservazione, finezza di pensiero, capacità divulgativa. Da giornalista come da figura politica, da intellettuale come da ferreo oppositore della mafia, Emanuele è stato un, le sue parole hanno segnato tante volte una strada che, talvolta immediatamente altre in ritardo, tante e tanti abbiamo riconosciuto come quella giusta. E non ...