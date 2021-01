“Abbiamo deciso così” Sorpresa a UeD | cosa è successo adesso tra Riccardo e Roberta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Solo ieri era arrivato il pesantissimo faccia a faccia tra Maurizio e Gemma Galgani in cui la dama esprimeva tutta la sua rabbia per il comportamento del cavaliere. Parole pesanti che avevano spinto Maria De Filippi a intervenire e cercare di riportare la calma. Non è stato facile visto che Gemma Galgani sembrava credere alla storia, la più importante da quando decise di abbandonare lo studio con Marco Firpo. Certo è che l’ennesima delusione di Gemma riaccende le polemiche sulla sua presenza in studio sulla quale aveva tuonato il suo grande ex Giorgio Manetti. Nel dettaglio, il cavaliere toscano aveva accusato Gemma di non cercare l’amore piuttosto di essere interessata alle telecamere. “Se dopo 10 anni sei ancora al punto di partenza allora c’è qualche non va”, aveva detto raccogliendo immediatamente il plauso di Tina Cipollari che mai è stata tenere con lei. ...