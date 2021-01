A Sant’Agata de Goti screening per le forze dell’ordine | testate 500 persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ partito lodellenell’ambito delle misure anti-Covid. Cinquecento uomini e donne dei diversi Corpi saranno sottoposti presso il Centro diagnostico dide’al tampone rapido e, in caso di positività, a quello naso-faringeo. La nuova metodologia clinica di rilevazione, in corso di sperimentazione, rafforza la valenza e l’affidabilità dei cosiddetti tamponi rapidi (analisi antigenica) attraverso l’esame contestuale dell’emocromo finalizzato a individuare alcune anomalie asintomatiche dei globuli bianchi (leucopenia assoluta, linfopenia relativa, monocitosi relativa, aumentato rapporto N/L), spesso associate alla positività al Coronavirus Covid-19, sia in fase precoce (meno di 7 giorni) che tardiva (fra 7 e 21 giorni). ...