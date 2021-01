A che ora si vota la fiducia al Governo oggi 19 gennaio? Diretta e maratona Mentana (Di martedì 19 gennaio 2021) A che ora si vota la fiducia al Governo Conte oggi 19 gennaio? Dopo il discorso del presidente del Consiglio in aula al Senato questa mattina, sono di scena anche le dichiarazioni di voto dei partiti che siedono a palazzo Madama. Gli interventi, con le opportune pause, si svolgeranno per buona parte della giornata, facendo slittare la votazione finale in serata. Ci sono delle indicazioni esatta da riferire a chiunque voglia sapere a che ora si vota la fiducia al Governo Conte. L’inizio delle votazioni vere e proprie partirà alle ore 19:30. Va ricordato che il numero totale dei politici che siedono a palazzo Madama è di 315. I numeri sono esattamente dimezzati rispetto ai 630 deputati che siedono alla Camera. Come ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) A che ora silaalConte19? Dopo il discorso del presidente del Consiglio in aula al Senato questa mattina, sono di scena anche le dichiarazioni di voto dei partiti che siedono a palazzo Madama. Gli interventi, con le opportune pause, si svolgeranno per buona parte della giornata, facendo slittare lazione finale in serata. Ci sono delle indicazioni esatta da riferire a chiunque voglia sapere a che ora silaalConte. L’inizio dellezioni vere e proprie partirà alle ore 19:30. Va ricordato che il numero totale dei politici che siedono a palazzo Madama è di 315. I numeri sono esattamente dimezzati rispetto ai 630 deputati che siedono alla Camera. Come ...

