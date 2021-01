A che ora parla Conte al Senato: l’orario esatto del discorso e votazione fiducia al Governo (Di martedì 19 gennaio 2021) A che ora parla Conte al Senato: l’orario del discorso e della votazione fiducia al Governo A che ora parla oggi – martedì 19 gennaio 2021 – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato della Repubblica? Il premier terrà il suo discorso per chiedere la fiducia intorno alle ore 9.30. Poi, dopo il dibattito, riprenderà la parola per rispondere. A che ora? Indicativamente intorno alle ore 11 o 12. Poi si procederà al voto (qui le ultime notizie di oggi sulla crisi di Governo). Le sorti del Governo in queste ore appese ai “responsabili”, ovvero i Senatori disposti a tenere in piedi l’esecutivo messo in crisi dal ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) A che oraaldele dellaalA che oraoggi – martedì 19 gennaio 2021 – il presidente del Consiglio Giuseppealdella Repubblica? Il premier terrà il suoper chiedere laintorno alle ore 9.30. Poi, dopo il dibattito, riprenderà la parola per rispondere. A che ora? Indicativamente intorno alle ore 11 o 12. Poi si procederà al voto (qui le ultime notizie di oggi sulla crisi di). Le sorti delin queste ore appese ai “responsabili”, ovvero iri disposti a tenere in piedi l’esecutivo messo in crisi dal ...

