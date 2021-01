25 milioni alle agenzie per assumerli, ma mancano i soldi per i medici (Di martedì 19 gennaio 2021) Martina Piumatti Il bando di Arcuri stanzia il budget per le agenzie di reclutamento di operatori per fare il vaccino. Si candida solo 1/3 degli infermieri necessari. La legge di bilancio permette di sostituirli con i medici. Ma i soldi non bastano per tutti Dopo il boom dell’inizio, il deserto. Nel bando, lanciato il 16 dicembre scorso da Domenico Arcuri, si cercano 3mila medici e 12mila infermieri e operatori sanitari per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Dopo l’adesione record dell'inizio, sbandierata anche dal super commissario, – più di 6.500 il 16 dicembre, 3.817 il giorno successivo – l’invio di candidature è andata via via scemando. Nei primi giorni del 2021, la media di domande presentate ogni 24 ore piomba a 100. E la promessa di Arcuri di reclutare il personale necessario entro fine ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Martina Piumatti Il bando di Arcuri stanzia il budget per ledi reclutamento di operatori per fare il vaccino. Si candida solo 1/3 degli infermieri necessari. La legge di bilancio permette di sostituirli con i. Ma inon bastano per tutti Dopo il boom dell’inizio, il deserto. Nel bando, lanciato il 16 dicembre scorso da Domenico Arcuri, si cercano 3milae 12mila infermieri e operatori sanitari per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Dopo l’adesione record dell'inizio, sbandierata anche dal super commissario, – più di 6.500 il 16 dicembre, 3.817 il giorno successivo – l’invio di candidature è andata via via scemando. Nei primi giorni del 2021, la media di domande presentate ogni 24 ore piomba a 100. E la promessa di Arcuri di reclutare il personale necessario entro fine ...

