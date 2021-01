?Milik-OM: resta la volontà forte, alla larga dalle speculazioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da lunedì (ieri) in poi per entrare nel vivo e chiudere. Arkadiusz Milik all’Olympique Marsiglia è una volontà (reciproca) forte di arrivare alla soluzione nel più breve tempo possibile. Anche oggi si è lavorato no stop, al netto di tutte le speculazioni e di chi emette sentenze cambiando idea ogni minuto. La volontà è fortissima e diciamolo pure che sarebbe un mezzo miracolo arrivare alla conclusione, con tutte le problematiche che si sono state negli ultimi mesi (troppi mesi) anche nei rapporti. Adesso c’è il sì di Milik e gli accordi tra Napoli e OM alle cifre già raccontate: si arriva a 13 milioni con i bonus, c’è una percentuale sulla futura vendita appena sotto il 30 per cento. Domani il Napoli gioca la finale di Supercoppa ma può essere la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da lunedì (ieri) in poi per entrare nel vivo e chiudere. Arkadiuszall’Olympique Marsiglia è una(reciproca)di arrivaresoluzione nel più breve tempo possibile. Anche oggi si è lavorato no stop, al netto di tutte lee di chi emette sentenze cambiando idea ogni minuto. Laè fortissima e diciamolo pure che sarebbe un mezzo miracolo arrivareconclusione, con tutte le problematiche che si sono state negli ultimi mesi (troppi mesi) anche nei rapporti. Adesso c’è il sì die gli accordi tra Napoli e OM alle cifre già raccontate: si arriva a 13 milioni con i bonus, c’è una percentuale sulla futura vendita appena sotto il 30 per cento. Domani il Napoli gioca la finale di Supercoppa ma può essere la ...

AlfredoPedulla : #Napoli-#Olympique si va avanti per #Milik, come detto ieri, il #Napoli non ha rifiutato e continua a parlare.… - Glongari : #OM prova il rilancio per #Milik dicendosi disposto ad aggiungere alla proposta al #Napoli da 10 milioni anche il 3… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: SKY - Marsiglia-Milik, resta da superare l'ostacolo delle cause pendenti con il Napoli - sscalcionapoli1 : Milik-Marsiglia, trattativa in stand-by: resta l'ostacolo delle cause pendenti #calciomercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marsiglia-Milik, resta da superare l'ostacolo delle cause pendenti con il Napoli -

Un passetto alla volta si sta arrivando alla conclusione della trattativa per il passaggio di Arkadiusz Milik all’Olympique Marsiglia: rimane un ultimo ostacolo da superare prima di considerare l’oper ...

