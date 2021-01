Zona rossa, "meno restrizioni a Cremona". I 5 Stelle: Fontana si attivi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Zona rossa in Lombardia, " restrizioni meno severe a Cremona ", lo chiede il penstastellato Marco De Angeli al governatore Sttilio Fontana, dopo le polemiche sulle chiusure decise per la Regione . "... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021)in Lombardia, "severe a", lo chiede il penstastellato Marco De Angeli al governatore Sttilio, dopo le polemiche sulle chiusure decise per la Regione . "...

borghi_claudio : Ecco l'unico dato oggettivo: decessi comparati con gli altri anni. Dati città di Milano aggiornati a ieri. Zona ros… - RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - Alessan15258318 : @vfeltri Più che altro in questo momento si rischia un impennata dei contagi a riaprirle, dato che le scuole sono l… - giannileft : @fattoquotidiano Zona rossa,maglia nera,e zitti. -