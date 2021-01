Zona rossa, la Lombardia oggi ci prova per davvero: 'Sospendiamola per 48 ore' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Moratti sollecita Speranza a una decisione di sospensiva in attesa dell'aggiornamento degli indici Rt basato su dati nuovi. La Regione presenta ricorso contro l'ordinanza ministeriale istitutiva. Che ... Leggi su today (Di lunedì 18 gennaio 2021) Moratti sollecita Speranza a una decisione di sospensiva in attesa dell'aggiornamento degli indici Rt basato su dati nuovi. La Regione presenta ricorso contro l'ordinanza ministeriale istitutiva. Che ...

borghi_claudio : Ecco l'unico dato oggettivo: decessi comparati con gli altri anni. Dati città di Milano aggiornati a ieri. Zona ros… - RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - Martini88112549 : RT @Rossy4618: Tra zona rossa e zona arancio non esistono soltanto limitazioni... - Emanuel98879587 : @samish80 Ma basta!!! Questa storia sta andando troppo oltre, ha veramente stancato. Pensiamo a tutti i problemi se… -