Zona gialla musei aperti, ma la cultura paga dazio. (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuovo Dpcm entrato in vigore, Italia ancora divisa in fasce e per colori con alcune novità La più importante è che in Zona gialla musei aperti, dal lunedì al venerdì e con ingressi contingentati: una notizia importante per la cultura che ha sofferto e non poco.

