Zingaretti preoccupato: 'La situazione è seria, la crisi è lontana mille miglia dagli italiani' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lui è preoccupato e sa che una crisi al buio ha tanti sbocchi possibili, anche i più infausti. "La crisi ha interrotto il tentativo" di rilanciare l'azione di governo. Lo dice Nicola Zingaretti all'... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lui èe sa che unaal buio ha tanti sbocchi possibili, anche i più infausti. "Laha interrotto il tentativo" di rilanciare l'azione di governo. Lo dice Nicolaall'...

globalistIT : - ___vipera___ : Zingaretti preoccupato dai numeri. #maratonamentana - anninavigneto : Oh! Oh! #Zingaretti è preoccupato. Ma guarda! - Inviaggiatore : Terminata la replica di #Conte. Mentre Zingaretti è preoccupato per i numeri. #camera #maratonamentana - annalisapanello : RT @giangoSGV: @TommyBoTheGreat @sbonaccini Credo che a diffferenza di Zingaretti (non ci arriva) abbia capito che il giocatollino ormai è… -