Zaniolo positivo al Coronavirus | il messaggio del giocatore – FOTO

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus: questo il messaggio del classe 1999 su Instagram

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stesso lo stesso giocatore con un post su Instagram.

«Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa ???».

