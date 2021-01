Zaki, il legale: martedì l'annuncio sull'esito dell'udienza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarà reso noto solo martedì l'esito dell'udienza sul rinnovo della custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente dell'Università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarà reso noto solol'sul rinnovoa custodia cautelare per Patrick, lo studente'Università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di ...

Agenzia_Ansa : #Zaki, Il legale: 'Domani l'annuncio sull'esito dell'udienza'. Per ora incerto se la carcerazione verrà prolungata… - martaserafini : L'avvocata di Patrick Zaki ha dichiarato di essere ancora in attesa della decisione della procura dopo l'udienza di… - MarianoDePersio : RT @martaserafini: L'avvocata di Patrick Zaki ha dichiarato di essere ancora in attesa della decisione della procura dopo l'udienza di ieri… - PaolaGigante62 : RT @martaserafini: L'avvocata di Patrick Zaki ha dichiarato di essere ancora in attesa della decisione della procura dopo l'udienza di ieri… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Zaki, il legale: martedì l'annuncio sull'esito dell'udienza #Zaki -