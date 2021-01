Zaia: “La campagna vaccinale in Veneto è sospesa, mancano le forniture” (Di lunedì 18 gennaio 2021) VENEZIA – In Veneto “la campagna vaccinale è sospesa“. Lo afferma il presidente della Regione Luca Zaia, spiegando che questa settimana la Regione riuscirà ad effettuare solo i richiami di chi ha già ricevuto la prima dose, grazie alle dosi accantonate. “Ma se sarà messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico a Pfizer, noi non riusciremo a fare i richiami”, avverte Zaia. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) VENEZIA – In Veneto “la campagna vaccinale è sospesa“. Lo afferma il presidente della Regione Luca Zaia, spiegando che questa settimana la Regione riuscirà ad effettuare solo i richiami di chi ha già ricevuto la prima dose, grazie alle dosi accantonate. “Ma se sarà messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico a Pfizer, noi non riusciremo a fare i richiami”, avverte Zaia.

