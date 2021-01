Xbox Series Z è il rendering di un artista che immagina una Xbox portatile dal design futuristico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Xbox Series X/S sono disponibili sul mercato già da due mesi e, nonostante il loro design un po' più modernizzato, restano ancora console con cui giocare tramite TV. E se la prossima piattaforma di casa Microsoft potesse diventare portatile in stile Nintendo Switch? Ecco che un concept artist ha provato ad immaginarla, creando così "Xbox Series Z". Il concept artist di Tiktok @imkashama ha prodotto una gamma di rendering 3D su prodotti futuristici immaginari, inclusi iPhone pieghevoli, occhiali per realtà aumentata e persino auto volanti. Recentemente, un paio di progetti Xbox hanno iniziato a circolare in rete dopo aver fatto milioni di visualizzazioni proprio su ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021)X/S sono disponibili sul mercato già da due mesi e, nonostante il loroun po' più modernizzato, restano ancora console con cui giocare tramite TV. E se la prossima piattaforma di casa Microsoft potesse diventarein stile Nintendo Switch? Ecco che un concept artist ha provato adrla, creando così "Z". Il concept artist di Tiktok @imkashama ha prodotto una gamma di3D su prodotti futuristiciri, inclusi iPhone pieghevoli, occhiali per realtà aumentata e persino auto volanti. Recentemente, un paio di progettihanno iniziato a circolare in rete dopo aver fatto milioni di visualizzazioni proprio su ...

