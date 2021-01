Winona Ryder: "Dopo la rottura con Johnny Depp ero triste in maniera imbarazzante" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Winona Ryder ha ricordato la tristezza e la depressione in cui è caduta Dopo la rottura con l'allora fidanzato Johnny Depp, il suo primo amore. Winona Ryder ha confessato che Johnny Depp è stato il suo primo amore e che la loro rottura l'ha lasciata profondamente depressa e triste in maniera imbarazzante. I retroscena della tenera relazione tra le star di Edward mani di forbice Johnny Depp e Winona Ryder è stata raccontata più volte. A soli cinque mesi dal loro incontro, Depp si sarebbe inginocchiato di fronte a Winona per chiedere la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha ricordato lazza e la depressione in cui è cadutalacon l'allora fidanzato, il suo primo amore.ha confessato cheè stato il suo primo amore e che la lorol'ha lasciata profondamente depressa ein. I retroscena della tenera relazione tra le star di Edward mani di forbiceè stata raccontata più volte. A soli cinque mesi dal loro incontro,si sarebbe inginocchiato di fronte aper chiedere la ...

jaxfiverulz : Winona Ryder siempre será mi crush ?? - generacomplotti : RT @ladyanakina: L'ultima serie che ho finito di vedere (la scorsa settimana) è 'Il complotto contro l'America'. È una miniserie dell'HBO c… - armescob2012 : @Yopucheros Pero si lo lograste con Winona Ryder y con Sigourney Weaver. O No? - ladyanakina : L'ultima serie che ho finito di vedere (la scorsa settimana) è 'Il complotto contro l'America'. È una miniserie del… - PriestOfJudas : @takaperfect L'età dell'innocenza non sono ancora riuscito a vederlo : mi interessava soprattutto per l'interpretaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Winona Ryder Winona Ryder: "Dopo la rottura con Johnny Depp ero triste in maniera imbarazzante" Movieplayer.it "Il Padrino" tiene a battesimo la sua nuova resurrezione

Aveva vent'anni e cercò di soccorrere papino che aveva incassato il no di Madonna e Julia Roberts, prima di avere la firma di Winona Ryder che, per bocca dell'allora fidanzato Johnny Depp, mandò a ...

Johnny Depp sarà davvero nel cast di Beetlejuice 2 di Tim Burton?

Tim Burton torna con il sequel di Beetlejuice e sarà Johnny Depp il protagonista. L’attore ha una nuova possibilità per sollevare il suo futuro cinematografico ...

Aveva vent'anni e cercò di soccorrere papino che aveva incassato il no di Madonna e Julia Roberts, prima di avere la firma di Winona Ryder che, per bocca dell'allora fidanzato Johnny Depp, mandò a ...Tim Burton torna con il sequel di Beetlejuice e sarà Johnny Depp il protagonista. L’attore ha una nuova possibilità per sollevare il suo futuro cinematografico ...