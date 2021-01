WhatsApp fa slittare al 15 maggio il suo aggiornamento sulle condizioni d’uso (Di lunedì 18 gennaio 2021) Foto di Anton – Pexels.comDopo la confusione generata dall’aggiornamento delle sue nuove condizioni d’utilizzo, WhatsApp ha deciso di posticipare la data in cui gli utenti dovranno accettare i nuovi termini di servizio della app di messaggistica. Dall’8 febbraio la scadenza slitta al 15 maggio. Ed entro quella data l’azienda si impegna a fare chiarezza sui cambiamenti che comporterà la nuova politica della piattaforma. Una richiesta che non arriva solo dagli utenti, ma anche dal Garante italiano per la protezione dei dati personali, che vuole vederci chiaro. “Il messaggio con il quale WhatsApp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessa ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) Foto di Anton – Pexels.comDopo la confusione generata dall’delle sue nuoved’utilizzo,ha deciso di posticipare la data in cui gli utenti dovranno accettare i nuovi termini di servizio della app di messaggistica. Dall’8 febbraio la scadenza slitta al 15. Ed entro quella data l’azienda si impegna a fare chiarezza sui cambiamenti che comporterà la nuova politica della piattaforma. Una richiesta che non arriva solo dagli utenti, ma anche dal Garante italiano per la protezione dei dati personali, che vuole vederci chiaro. “Il messaggio con il qualeha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessa ...

