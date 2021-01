Welfare e assistenza | lavoro domestico | quanto risparmia lo Stato?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il lockdown ha portato un boom di assunzioni di lavoratori domestici: oltre 50 mila nel mese di marzo, +58,5% rispetto al 2019. E’emerge dal rapporto annuale Domina sul2020. Sono due milioni i lavoratori domestici, ma sei su dieci sono in nero – Secondo i dati INPS 2019 – si legge – “i lavoratori domestici regolari sono 849 mila, in lieve calo rispetto al 2018 (-1,8%). Negli ultimi anni sono costantemente aumentate le badanti (+11,5% dal 2012) e diminuite le colf (-32,1%): oggi le colf sono in lieve maggioranza (52%) rispetto alle Badanti (48%). Stando a fonti Istat, il tasso di irregolarità nel settoreè del 57,6%, per cui la componente registrata all’Inps rappresenta meno della metà del totale”. Sebbene gli stranieri siano ancora in netta maggioranza (70,3%), otto ...