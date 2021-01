Volley, i migliori italiani della 19. giornata di Superlega. Bottolo e Michieletto: la “linea verde” infiamma il campionato (Di lunedì 18 gennaio 2021) DANIELE MAZZONE: Che partita del centrale modenese a Civitanova! Implacabile in attacco con il 71%, un po’ meno a muro (1 solo vincente in cinque set), un ace e 14 punti complessivi. OSMANY JUANTORENA: Molto bene in attacco, un po’ meno in ricezione dove paga dazio con un 31% al di sotto dei suoi standard. Ottimo, invece, in attacco con il 60% di positività per un totale di 16 punti. FABIO RICCI: Bella prova del centrale di Perugia nella sfida contro Milano: non impeccabile in attacco con il 48%, si rifà ampiamente a muro con 4 vincenti per un totale di 10 punti. DRAGAN TRAVICA: Prova di sostanza dell’alzatore perugino che fa giostrare bene la squadra e contribuisce al successo degli umbri contro Milano. FRANCESCO RECINE: Partita di sacrificio ma anche di grandi soddisfazioni per lo schiacciatore giallorosso che chiude con il 60% in ricezione e con il 54% in attacco per un totale di 9 ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) DANIELE MAZZONE: Che partita del centrale modenese a Civitanova! Implacabile in attacco con il 71%, un po’ meno a muro (1 solo vincente in cinque set), un ace e 14 punti complessivi. OSMANY JUANTORENA: Molto bene in attacco, un po’ meno in ricezione dove paga dazio con un 31% al di sotto dei suoi standard. Ottimo, invece, in attacco con il 60% di positività per un totale di 16 punti. FABIO RICCI: Bella prova del centrale di Perugia nella sfida contro Milano: non impeccabile in attacco con il 48%, si rifà ampiamente a muro con 4 vincenti per un totale di 10 punti. DRAGAN TRAVICA: Prova di sostanza dell’alzatore perugino che fa giostrare bene la squadra e contribuisce al successo degli umbri contro Milano. FRANCESCO RECINE: Partita di sacrificio ma anche di grandi soddisfazioni per lo schiacciatore giallorosso che chiude con il 60% in ricezione e con il 54% in attacco per un totale di 9 ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley migliori Volley, i migliori italiani della 19. giornata di Superlega. Bottolo e Michieletto: la "linea verde" infiamma il campionato OA Sport La Top Volley Cisterna cede 3-1 in casa dell’Itas Trentino

Continua la scia negativa della Top Volley Cisterna che cede 3-1 in casa dell’Itas Trentino ... Una delle prestazioni più aggressive della stagione dove qualcosa di buono è emerso, come precisa coach ...

Mondovì stoppa la rincorsa della Futura alla pool promozione

Alle Cocche non basta una buona prova contro la seconda in classifica: Busto perde in casa 3-1 mentre vincono le tre dirette rivali per la seconda fase ...

