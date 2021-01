Volley | A1 femminile | i risultati della 19a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La Serie A1torna in campo per disputare la diciannovesima gara del campionato di; come nella 18a, rinviato un solo match. A trionfare in questo weekend sono Novara, Chieri, Bergamo, Conegliano e Busto Arsizio; rimandato invece il match tra Trentino e Firenze, mentre Monza ha affrontato il turno di riposo recuperando una gara. Nei recuperi vincono appunto Monza, in entrambi i match giocati, Chieri e Conegliano. Scopriamo insieme idelle partite19ae dei recuperi di campionato di Serie A1. Le partite19aBrescia chiude la gara in infermeria e poco può contro una Igor Novara che dimostra di essere sempre più in forma. Per le padrone di casa bene Nicoletti ...