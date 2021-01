Vodafone Italia: Andrea Rossini nuovo Direttore Strategy Business Transformation & Wholesale (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Andrea Rossini, membro del Comitato Esecutivo di Vodafone Italia da aprile 2018, è entrato in Vodafone nel 1999 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in ambito Business che Consumer. Nel 2013 è stato nominato Direttore Consumer di Vodafone Romania, dove ha guidato con successo il turnaround della direzione Consumer con il ritorno alla crescita dei ricavi e la conquista della leadership nel Net Promoter Score. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore della Business Unit Consumer di Vodafone Italia dove ha consolidato il percorso di trasformazione digitale, accelerato sulla convergenza e lanciato iniziative di posizionamento come la GigaNetwork 5G, e di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) –, membro del Comitato Esecutivo dida aprile 2018, è entrato innel 1999 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in ambitoche Consumer. Nel 2013 è stato nominatoConsumer diRomania, dove ha guidato con successo il turnaround della direzione Consumer con il ritorno alla crescita dei ricavi e la conquista della leadership nel Net Promoter Score. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo didellaUnit Consumer didove ha consolidato il percorso di trasformazione digitale, accelerato sulla convergenza e lanciato iniziative di posizionamento come la GigaNetwork 5G, e di ...

Primaonline : Andrea Duilio è il nuovo direttore consumer di Vodafone Italia - setteBIT : Da @AGCOMunica operatori rete mobile 2020Q3 Italia: 29,1% Vodafone (+0,4% in 1 anno) 29% TIM (-1%) 26,1% WindTre (-… - setteBIT : Da @AGCOMunica operatori banda larga fissa 2020Q3 Italia: 42,1% TIM (-1% in 1 anno) 16,7% Vodafone (+0,5%) 15,1% Fa… - bennaturali : Ho supportato DreamLab per 10 ore, 19 minuti e 37 secondi, e completato 28 calcoli per il progetto Coronavirus (Fas… - jonimac71 : @CalaminiciM Ho Ho-mobile da 3 anni , Viaggio in tutta Italia mai nessuna lamentela navigo veloce e pago 6€ ... Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone Italia Vodafone Italia: Andrea Duilio è il nuovo Direttore Consumer Il Messaggero