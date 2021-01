Vive per tre mesi in aeroporto all’insaputa di tutti: “Avevo paura di volare a causa del Covid” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un uomo ha trascorso tre mesi in un’area dello scalo di Chicago perchè troppo spaventato dal rischio di contagio da Coronavirus per salire su un aereo Un uomo ha vissuto in un aeroporto per tre mesi per la paura di volare a causa del Covid-19. Si tratta di un 36enne californiano che per 90 giorni è rimasto giorno e notte nello scalo internazionale O’Hare di Chicago prima di essere scoperto dalle autorità. Proprio alla polizia, riferiscono i pubblici ministeri, il 36enne ha rivelato di essere troppo spaventato dai rischi correlati alla pandemia di Coronavirus per imbarcarsi su un aereo. Aditya Singh è arrivato qui da Los Angeles il 19 ottobre e ha vissuto nella zona di sicurezza dell’aeroporto fino a sabato scorso senza che nessuno si accorgesse di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un uomo ha trascorso trein un’area dello scalo di Chicago perchè troppo spaventato dal rischio di contagio da Coronavirus per salire su un aereo Un uomo ha vissuto in unper treper ladidel-19. Si tratta di un 36enne californiano che per 90 giorni è rimasto giorno e notte nello scalo internazionale O’Hare di Chicago prima di essere scoperto dalle autorità. Proprio alla polizia, riferiscono i pubblici ministeri, il 36enne ha rivelato di essere troppo spaventato dai rischi correlati alla pandemia di Coronavirus per imbarcarsi su un aereo. Aditya Singh è arrivato qui da Los Angeles il 19 ottobre e ha vissuto nella zona di sicurezza dell’fino a sabato scorso senza che nessuno si accorgesse di ...

