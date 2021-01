Vittoria nasce al sesto mese da madre in coma: salvate entrambe dai medici dell’ospedale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vittoria nasce al sesto mese da madre in coma. La madre arriva in ospedale in coma e con una emorragia cerebrale al sesto mese di gravidanza: i medici salvano entrambe, prima riducendo l’ematoma alla testa di lei, poi facendo nascere la bambina con un parto cesareo. Quindi, nove mesi dopo, il lieto fine: oggi la piccola Vittoria è tornata a casa, dove ad attenderla c’era la madre, anche lei dimessa da un centro specializzato per i risvegli dal coma. madre e figlia tornano ad abbracciarsi a Nocera Inferiore: la prima, 35 anni, era arrivata in ospedale in coma e con una emorragia ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021)aldain. Laarriva in ospedale ine con una emorragia cerebrale aldi gravidanza: isalvano, prima riducendo l’ematoma alla testa di lei, poi facendore la bambina con un parto cesareo. Quindi, nove mesi dopo, il lieto fine: oggi la piccolaè tornata a casa, dove ad attenderla c’era la, anche lei dimessa da un centro specializzato per i risvegli dale figlia tornano ad abbracciarsi a Nocera Inferiore: la prima, 35 anni, era arrivata in ospedale ine con una emorragia ...

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : La piccola Vittoria nasce prematura da madre in co... - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 17 gennaio 1972: Nasce Vittoria Belvedere, attrice e modella - bimperatrice : Le belle storie Vittoria nasce al sesto mese da madre in coma: salvate entrambe dai medici dell'ospedale… - posillipo55 : RT @fanpage: Un meraviglioso miracolo - Aquila6811 : RT @fanpage: Un meraviglioso miracolo -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria nasce Vittoria nasce al sesto mese da madre in coma: salvate entrambe dai medici dell’ospedale Fanpage.it Inter, notte da sogno per Barella: dopo il gol nasce la terza figlia

Difficilmente Nicolò Barella dimenticherà la scorsa notte. Ore da sogno per il centrocampista dell'Inter, decisivo ieri con un gol e un assist per la ...

Gesam, nuova vittoria dopo dieci sconfitte

Il team biancorosso supera convincendo la rivelazione Limonta Costa Masnaga. Finalmente una buona prova della Harper ...

Difficilmente Nicolò Barella dimenticherà la scorsa notte. Ore da sogno per il centrocampista dell'Inter, decisivo ieri con un gol e un assist per la ...Il team biancorosso supera convincendo la rivelazione Limonta Costa Masnaga. Finalmente una buona prova della Harper ...