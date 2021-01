Visite mediche per Mandzukic, perché ha detto sì al Milan (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ il giorno di Mario Mandzukic al Milan: Visite mediche per l’attaccante croato ed intanto emerge un retroscena sul sì E’ il giorno di Mario Mandzukic al Milan. Arrivato ieri sera in città, l’attaccante croato sta sostenendo ora le Visite mediche con il club rossonero. Test di rito per l’ex Juventus che è pronto a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ il giorno di Marioalper l’attaccante croato ed intanto emerge un retroscena sul sì E’ il giorno di Marioal. Arrivato ieri sera in città, l’attaccante croato sta sostenendo ora lecon il club rossonero. Test di rito per l’ex Juventus che è pronto a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Mandzukic in arrivo già stasera a #Milano, domani le visite mediche con il @acmilan #Calciomercato @SkySport - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - DiMarzio : #Milan, i primi passi rossoneri di Mario #Mandzukic - Rayan06130697 : RT @MilanNewsit: ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic Video @AntoVitiello - milanisti_rohul : RT @AntoVitiello: ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato @milannew… -