VIDEO – Valeri designato per la finale di Supercoppa. I tifosi ricordano Juve-Napoli 2017,arbitrata da lui (Di lunedì 18 gennaio 2021) Valeri designato per la finale di Supercoppa italiana Juventus-Napoli. I tifosi ricordano Juve-Napoli del 2017 arbitrata non bene da Valeri. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 gennaio 2021)per ladiitalianantus-. Idelnon bene da. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Valeri dirige la finale di Supercoppa! I tifosi ricordano Juve-Napoli del 2017, l'arbitro era lui [VIDEO] - twilight_townn : RT @sassyagron: Valeri designato per la SuperCoppa - sassyagron : Valeri designato per la SuperCoppa - maparliamodime : Spero davvero che Tommy esca, per riprendere la sua vita ed essere libero, poter mettere i video delle sue imitazio… - Firstfouad9 : “La mama di valeri è una PUTTANA” ?????? -