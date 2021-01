VIDEO | Salvati i due alpinisti bloccati sul monte Alpi nel Potentino (Di lunedì 18 gennaio 2021) POTENZA – Sono stati tratti in salvo alle 9:30 di oggi dai vigili del fuoco del comando di Potenza i due alpinisti rimasti bloccati dalla neve sua una parete rocciosa del monte Alpi durante un’arrampicata a Castelsaraceno (Potenza). I due, infreddoliti ma coscienti e orientati, sono in buone condizioni di salute. Le ricerche sono cominciate nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Coordinate dal direttore e vicedirigente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, Antonio Summa, sono state condotte in sinergia con gli uomini del corpo nazionale soccorso Alpino e Speleologico impiegando anche un bruco delle nevi, in dotazione ai vigili del fuoco, proveniente dalla sede centrale di Potenza. Le operazioni di terra si sono rivelate particolarmente difficili a causa del notevole manto nevoso presente, che ha impedito le manovre di recupero alle squadre di salvataggio intervenute. Per agevolare le operazioni dei due alpinisti è stato richiesto l’intervento di un elicottero dell’aeronautica militare, verricellato e abilitato al volo notturno, giunto alle 5.30 di oggi e anche di un elicottero dei Vigili del fuoco, che hanno permesso di portare i due uomini a casa sani e salvi. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) POTENZA – Sono stati tratti in salvo alle 9:30 di oggi dai vigili del fuoco del comando di Potenza i due alpinisti rimasti bloccati dalla neve sua una parete rocciosa del monte Alpi durante un’arrampicata a Castelsaraceno (Potenza). I due, infreddoliti ma coscienti e orientati, sono in buone condizioni di salute. Le ricerche sono cominciate nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Coordinate dal direttore e vicedirigente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, Antonio Summa, sono state condotte in sinergia con gli uomini del corpo nazionale soccorso Alpino e Speleologico impiegando anche un bruco delle nevi, in dotazione ai vigili del fuoco, proveniente dalla sede centrale di Potenza. Le operazioni di terra si sono rivelate particolarmente difficili a causa del notevole manto nevoso presente, che ha impedito le manovre di recupero alle squadre di salvataggio intervenute. Per agevolare le operazioni dei due alpinisti è stato richiesto l’intervento di un elicottero dell’aeronautica militare, verricellato e abilitato al volo notturno, giunto alle 5.30 di oggi e anche di un elicottero dei Vigili del fuoco, che hanno permesso di portare i due uomini a casa sani e salvi.

Sabato pomeriggio l'elicottero Drago 82 si è alzato in volo dalla base del nucleo regionale per una nuova missione: salvare dei cani caduti in un ... ghiacciato senza più riuscire a risalire (GUARDA ...

VIDEO/Ospedale Landolfi, l'ira del Sindaco di Solofra: "Riapertura lontana, il direttore Pizzuti è inaffidabile".Protesta il comitato Salviamo il Landolfi ...

