Video l'Eredità 18 gennaio 2021: Agnese Ortone (Di lunedì 18 gennaio 2021) l'Eredità di lunedì 18 gennaio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Agnese Ortone. Agnese Ortone è impiegata presso uno studio di amministrazione di condomini. Ha un diploma da restauratrice, suona il pianoforte e dirige un coro parrocchiale. Al suo quarto tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 37.500 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 22.500 euro.

