VIDEO American Magic, il tattico aveva avvisato: “Manovra a rischio”. Dean Barker ha fatto di testa sua (Di lunedì 18 gennaio 2021) Paul Goodison ne starà dicendo di tutti i colori a Dean Barker. Il tattico di American Magic non è minimamente stato ascoltato dal suo timoniere, il quale ha deciso di fare di testa sua e di approcciare a sua discrezione il gate 5 durante la regata di Prada Cup contro Luna Rossa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Patriot ha scuffiato, si è cappottata in mare, lo scafo si è squarciato e serviranno 8-10 giorni per riparare la barca. Addio secondo round robin di Prada Cup e corsa contro il tempo per prendere parte alla semifinale che scatterà il 29 gennaio contro Luna Rossa o Ineos Uk. American Magic conduceva con margine sull’imbarcazione italiana e stava per affrontare l’ultima virata di quella regata: si chiude il tratto di bolino per ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Paul Goodison ne starà dicendo di tutti i colori a. Ildinon è minimamente stato ascoltato dal suo timoniere, il quale ha deciso di fare disua e di approcciare a sua discrezione il gate 5 durante la regata di Prada Cup contro Luna Rossa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Patriot ha scuffiato, si è cappottata in mare, lo scafo si è squarciato e serviranno 8-10 giorni per riparare la barca. Addio secondo round robin di Prada Cup e corsa contro il tempo per prendere parte alla semifinale che scatterà il 29 gennaio contro Luna Rossa o Ineos Uk.conduceva con margine sull’imbarcazione italiana e stava per affrontare l’ultima virata di quella regata: si chiude il tratto di bolino per ...

Eurosport_IT : CHE BRIVIDO! ?????? Scuffia incredibile e spettacolare per l'equipaggio di American Magic ?????? #PradaCup |… - american_96 : RT @lovingprelemi: #prelemi 'nasce dentro me il bisogno di farti stare bene' - _DAGOSPIA_ : VIDEO! IL DRAMMATICO INCIDENTE DI AMERICAN MAGIC:LA BARCA USA SI RIBALTA IN REGATA - mymatteo : America's Cup, American Magic si ribalta durante la regata con Luna Rossa: le immagini impressionan… - american_96 : RT @oocgfvip5: Le vacanze siciliane di Tommaso #GFVIP -